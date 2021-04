“Me encantas”: una mujer se le declaró a Mónica Rodríguez, y esta fue la respuesta de la presentadora

En sus redes sociales, una mujer se le declaró a Mónica Rodríguez, y esta fue la respuesta de la presentadora.

Mónica es una de las presentadoras más queridas de la pantalla chica.

Pero además de su talento, muchos han destacado que es una de las famosas más bellas.

En la actualidad, Mónica es presentadora de Noticias Uno.

Por eso, cada día suma más y más seguidores en sus redes sociales.

Justamente, la presentadora siempre está pendiente de sus fanáticos, y en una nueva ocasión, decidió responder algunas preguntas hechas por ellos.

Y curiosamente, una de esas seguidoras no perdió la oportunidad, y le hizo el siguiente cuestionamiento: “¿Saldrías con una chica? Te invito (a salir), ¡Me encantas!”.

Mónica bien podría haber pasado por alto esta pregunta, pero lo cierto es que la publicó y decidió responder con la educación que siempre la ha caracterizado.

“No, pero me halagas. Gracias”, fueron las sencillas palabras con las que dejó claro todo.

Captura de pantalla, @monyrodriguezoficial

Mónica siempre ha sido muy sincera respecto a su vida y sus gustos, pero sobre todo, ha sido muy directa respecto a sus posturas políticas.

Por eso, muchos pensaron que su salida de Día a Día se había debido a sus comentarios políticos.

Sin embargo, esto jamás se comprobó y del tema no se volvió a hablar.

Lo cierto es que la presentadora ha confesado que ha perdido varias oportunidades laborales por sus comentarios en las redes sociales.

“Sí, me ha costado trabajos y me lo han dicho. Me han preguntado si voy a moderar mis redes, he dicho que no y he perdido trabajos por eso”.

Además de eso, hace unos meses confesó que había sido amenazada. Y aunque nunca habló por qué fueron, lo cierto es que, para muchos, se debió a sus posturas.

“Sí, me amenazaron. Eso no lo saben muchos. Y en ese momento no recibí apoyo”, contó en una historia.