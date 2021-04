La dura crítica de Mónica Rodríguez al uso de gases lacrimógenos durante las protestas, a propósito del paro nacional que se toma hoy 28 de abril las calles del país.

A través de su cuenta de Twitter, la presentadora no se quedó callada frente a este tema, que puede ser controversial para algunos.

Tal como anota la presentadora, los gases son perjudiciales para la salud.

Por esta razón, es curioso que el Tribunal de Cundinamarca pidiera que la protesta no se realizara por motivos de bioseguridad ante la actual pandemia.

En su trino, lo que la presentadora hizo notar fue la paradoja entre el llamado a cuidar la salud, y el uso de lacrimógenos para dispersar las protestas, a las cuales también asistieron varios famosos.

Con tono irónico, Mónica Rodríguez anotó:

“¿Será que mañana van a garantizar la salud con gases lacrimógenos?”, comentó.

“Después de leer el comunicado de la policía, acatando la orden de Mindefensa, no me queda duda”, “que mandan decir que si salen a marchar en las calles se contagian, pero que si es pal’ día del IVA no, hipócritas!”, fueron algunas de las respuestas que le llegaron a la presentadora.

De igual manera, otros comentaron los errores de la orden del Tribunal de Cundinamarca.

Esta solicitaba a Carlos Holmes Trujillo, ya fallecido, y a Iván Duque, un protocolo de bioseguridad para las marchas.

Así mismo, mencionaba las marchas “del 21 de abril”, sin tener en cuenta que estas se programaron para hoy, 28 de abril.

Este tipo de errores alentaron aún más a la ciudadanía a salir a las calles.