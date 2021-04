“Qué mujerón”: Dany de ‘Pa’ quererte’ presentó a su verdadera mamá y muchos se enamoraron

En sus redes sociales, Dany de Pa’ quererte presentó a su verdadera mamá y muchos se enamoraron.

La novela de RCN es una de las más queridas por los televidentes colombianos.

Cada noche la trama y los personajes están dando de qué hablar, y ahora, muchos están felices porque Mauricio y Dany volvieron a estar juntos.

Quien le da vida a esta mujer dulce pero con carácter es la actriz Juliette Pardau.

En la novela ella se quedó prematuramente sin su mamá, ‘doña Consu’, quien murió mientras dormía.

Pero, en la vida real, Juliette es afortunada por tener a su madre al lado.

Muchos no la conocían, pero lo cierto es que ella decidió presentarla en sus redes sociales.

Lo hizo con una foto en la están ambas, y para muchos, madre e hija se parecen bastante. Por ejemplo, muchos dicen que su rostro es muy similar. Juzgue usted mismo:

Dany de Pa’ quererte presentó a su verdadera mamá y muchos se enamoraron

Junto a la imagen, la actriz escribió un hermoso mensaje sobre Rosa:

“La mujer más bella que conozco. Mi ídolo pop de todos los tiempos. Ojalá me alcance la vida para compensarte tanto amor. Te he celebrado siempre y hoy solo paso por acá a chicanear con foto y demás. Te amo Rosita”.

Los comentarios sobre la imagen no se han hecho esperar, y además de hablar del parecido, varios han afirmado que la mamá de Juliette es muy bella, y que ahora sí entienden de dónde sacó la actriz tanta hermosura.

Rosa también tiene redes sociales, y aunque sus publicaciones no son muchas, ni constantes, lo cierto es que, por lo menos en Instagram, tiene más de mil seguidores.

Hace unas semanas terminaron las grabaciones de Pa’ quererte, y desde entonces, muchos están esperando con ansias el final, pues quieren ver a Dany y Mauricio casados, y además, quieren ver a Isabel de vuelta en Colombia.

Justamente, una de las despedidas que más rompió corazones fue la de Juliette, quien dijo adiós a la novela en medio de lágrimas.

“Creo que ha sido uno de los casting de los que salí convencida de que no era yo, no porque no crea en mis capacidades, sino porque sentía que había mil opciones antes de llegar a mí. Gracias a los que pensaron que yo podía hacer este personaje, me dieron un regalo de vida”.

