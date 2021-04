¿’Pa’ quererte’ tendrá una nueva temporada? Una actriz puso a dudar a varios

Tras escuchar unas palabras, ahora muchos se preguntan: ¿Pa’ quererte tendrá una nueva temporada?

Fue Juliette Pardau quien habló del tema en sus redes sociales.

Ella decidió responder algunas preguntas de sus seguidores, y por ejemplo, uno de ellos le dijo lo siguiente: “Hola, princesa, ¿grabarían una tercera temporada de Pa’ quererte?”.

Sobre el tema Juliette, quien le da vida a Dany, aseguró lo siguiente:

“Creo que es un proyecto que perfectamente podría tener otra temporada. Es decir, creo que ninguno de nosotros va a tener problema (con grabar otra temporada)”.

De inmediato, varias personas comenzaron a compartir y comentar lo dicho por la querida Dany, y ahora tienen fe respecto a que volverán a ver a sus personajes favoritos dentro de unos meses.

Sin embargo, se debe mencionar que RCN no se ha referido al tema, y que por ahora el proyecto solo se queda en palabras.

Pa’ quererte es emitida de lunes a viernes a las ocho de la noche.

Y además de Juliette, la producción también es protagonizada por Sebastián Martínez.

Sebastián le da vida a Mauricio, un diseñador mujeriego que solo piensa en el trabajo y el placer.

Sin embargo, todo cambia cuando conoce a su pequeña hija, Isabel, de la cual tiene que hacerse cargo por varios meses.

Es entonces cuando le pide a su mejor amiga, Dany, que le deje pasar algunos días en su casa. Y allí, ambos se dan cuenta que sus sentimientos van más allá de una amistad.

De acuerdo con los actores de la producción, la novela terminó de ser grabada hace unos meses.

Por ejemplo, esto fue lo que escribió Juliana Galvis hablando de su despedida:

“Decir adiós siempre será triste y mucho más cuando la despedida es de una producción llena de buena onda y de talento, una producción que solo me deja sabor dulce en el corazón, una producción donde me divertía tanto en el set mientras hacíamos las escenas, como afuera cuando compartíamos nuestros espacios libres. Este fue uno de los elencos más lindos con los que he estado en mi vida actoral”.