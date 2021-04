En las redes se conoció la maña que se le pegó a Juliette Pardau de Dany, su personaje de Pa’ quererte.

La novela de RCN ya se encuentra en su recta final, y lo cierto es que los televidentes están pegados a la pantalla chica para saber qué pasará entre Dany y Mauricio.

Quien le da vida a Dany es la actriz Juliette Pardau, quien se ha robado el corazón de los colombianos con esta interpretación.

Justamente, a diario le preguntan bastante por su paso por esta novela.

Y en medio del famoso ‘Hazme una pregunta’ de Instagram, ella decidió contar un dato curioso luego de interpretar a Dany.

Un seguidor le preguntó “qué se le había pegado del personaje”, a lo que ella respondió con gracia que: “Que me haya dado cuenta, a veces tengo el impulso de decir ‘quiubos’”.

Y si usted es amante de la novela, de seguro debe saber que Dany usa mucho esta expresión a la hora de saludar.

La confesión de Juliette sobre la maña que se le pegó la podrá ver dando clic aquí.

La maña que se le pegó a Juliette Pardau de Dany, su personaje de Pa’ quererte

Cabe mencionar que las grabaciones de Pa’ quererte se acabaron hace algunas semanas.

Por supuesto, Juliette se despidió de su personaje y lo dio a conocer en sus redes sociales con una serie de videos.

“Estaba revisando mi correo y la primera vez que tuve un ensayo siendo Dany fue en febrero de 2019, así que cumplí dos años con este lindo personaje”, dijo la actriz en medio de su despedida.

Además, agregó que: “Creo que ha sido uno de los casting de los que salí convencida de que no era yo, no porque no crea en mis capacidades, sino porque sentía que había mil opciones antes de llegar a mí. Gracias a los que pensaron que yo podía hacer este personaje, me dieron un regalo de vida”.

La novela es emitida de lunes a viernes, y la cita es a las ocho de la noche.

La producción, además de Juliette, tiene como protagonista a Sebastián Martínez, quien también se despidió de su personaje hace unas semanas.

“Le doy gracias a Dios por darme este bello regalo, fui muy afortunado de pertenecer a un equipo tan increíble. Gracias a ustedes por seguirnos cada noche”.

Ahora, muchos cruzan los dedos para que Dany y Mauricio se digan todas las verdades en la cara y terminen juntos.