“¿Será porque con otra está?”: Anuel AA también habló del fin de su relación con Karol G en un revelador mensaje

Aunque muchos habían tenido sus dudas durante este año, lo cierto es que hasta ahora se confirma: Karol G y Anuel no van más, y ahora, Anuel AA también habló del fin de su relación con Karol G en un revelador mensaje.

Con un mensaje en sus historias de Instagram, la colombiana fue la primera en dar a conocer la noticia de que ya no están juntos.

Aseguró que no había querido hablar del tema antes pues la ruptura es dolorosa para ella.

“Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tenerlo que hacer ante millones de personas”, comienza su mensaje.

Y continúa: “Por mucho tiempo tratamos de alejar nuestra relación de las redes sociales para cuidarnos. Nunca utilizamos nuestra relación para hacer marketing, ni hoy ni hace casi 3 años que todo comenzó. Éramos dos personas con vidas públicas que queríamos tener una relación normal, como cualquiera”.

Más adelante agradece a su público por seguirlos en la relación. Y finalmente, se despide con cariño de Anuel, dando a entender que todo finalizó en buenos términos.

“Gracias a todos por acompañarnos en nuestras locuras. El amor que sentimos por parte de todos ustedes durante estos casi 3 años fue inigualable, increíble y vibrar junto con ustedes fue mágico. Te amo Emmanuel, mi gratitud a ti y a tu familia. Todo lo que vivimos, crecimos y aprendimos juntos es infinito”.

Sin embargo, el cantante puertorriqueño también se refirió a las ruptura a través de un video.

Y aseguró que las personas inventaron toda clase de chismes, pero ninguno de ellos es cierto. Y es que se debe mencionar que en su momento se habló de un triangulo amoroso que estaba acabando con su romance.

“He visto muchas cosas de que Anuel y Karol se alejaron o se dejaron, e inventándose historias bien locas de ella y de mí también. Karol y yo, ahora mismo, no estamos juntos. Llevamos como cuatro meses que no estamos juntos. No tenemos una mala relación, ni comunicación, estamos bien”.

La pareja confirmó su relación en medio de un concierto. Esto sucedió en 2019 cuando ambos se dieron un romántico beso sobre el escenario y sus seguidores quedaron sorprendidos.

Meses después la pareja se comprometió y muchos esperaban tener noticias de la boda el año pasado. Sin embargo, esto jamás sucedió.