“Esto se calentó”: El misterio de los condones desaparecidos que ha sido para risas en el ‘Desafío’

“Esto se calentó”: el misterio de los condones desaparecidos que ha dado de qué hablar entre los televidentes y los concursantes del Desafío.

El reality de Caracol es una de las producciones más vistas en Colombia, de acuerdo con Kantar Ibope Media.

Y aunque los televidentes están pendientes de cada una de las pruebas, los sentenciados y los eliminados, lo cierto es que también les gusta saber qué pasa en las diferentes casas.

En un nuevo capítulo los integrantes de Alpha dieron de qué hablar, y es que ‘Gago’ aseguró que había llegado a la casa una caja de condones, pero que ya solo quedaba uno.

“Esto se calentó. Llegaron condones y están destapados […] Y no más hay uno”, aseguró en medio de risas y les pidió a sus compañeros que se reunieran en la sala.

Fue entonces cuando algunos comenzaron a echarse la culpa, y otros simplemente aseguraron que habían dormido solos.

“Yo no uso eso. No, porque yo soy casada y no voy a usar condón. Yo dormí sola”, aseguró entre risas ‘Tiffi’.

‘Gago’ y Ángela la secundaron, asegurando que también habían dormido solos.

Más tarde comenzaron los rumores respecto a que Juan David y Paola habían dormido juntos.

Pero, Juan acabó con los chismes asegurando que “eso ya se cortó de raíz”, pues Paola parece que no quiso seguirle los coqueteos.

Y justamente, cuando estaban hablando de ella, Paola apareció en escena y aseguró que había escuchado ruidos en la cama doble de un rincón, haciendo referencia a que allí habían dormido Karol y ‘Mono’.

Los dos participantes no se refirieron concretamente al tema, pero sí aseguraron que habían estado “practicando para las pruebas”.

Y finalmente, Karol volvió a hablar de Paola, asegurando que ella también había visto “movimientos extraños” la noche que ella durmió con Juan David.

Las imágenes que han sido para risas, podrá verlas dando clic en el siguiente enlace:

El Desafío es emitido de lunes a viernes a las ocho de la noche.

Las grabaciones de esta nueva versión se realizaron en Colombia, exactamente en Tobia, Cundimarca, donde la producción creó una ciudadela anticovid.

“El Desafío The Box cuenta con un espacio denominado Covid Free, en donde se realizan constantemente exámenes médicos, hay atención del equipo médico las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y toma frecuente de pruebas para detectar la presencia de casos positivos”, contó el canal colombiano en un comunicado de prensa.