El periodista fue blanco de comentarios una vez más, Juan Diego Alvira molestó a algunos televidentes por su cubrimiento de damnificados en San Andrés.

El paso del huracán Iota dejó buena parte del país bajo el agua.

Y no solo fueron las lluvias que se extendieron por todo el territorio.

En el Archipiélago de San Andrés el huracán se sintió con toda su fuerza y arrasó con varias viviendas.

Allí, las personas se resguardaron como pudieron, pero no pudieron evitar que varios de sus hogares quedaran destruidos.

Con la intención de mostrar la situación de las islas, Caracol viajó hasta allá para tener información de primera mano.

Sin embargo, no se hicieron esperar las críticas a Juan Diego Alvira.

En esa ocasión, los televidentes mencionan que Alvira incomodó a los habitantes, que con mucha dignidad se mostraron dispuestos a reconstruir sus casas.

De igual manera, otros opinan que el reportaje del presentador mostrando cómo es ir al baño en el vuelo hasta San Andrés era innecesario.

Por último, algunos televidentes notaron que Juan Diego dejó a medias el testimonio de un isleño que estaba agradeciendo a Iván Duque por las ayudas.

Este detalle en particular generó algunas suspicacias.

Estos son algunos de los comentarios en redes, ¿tienen razón?

Juan Diego Alvira quiere ver sangre y no se conforma con lo que los isleños le muestran, lo que me encanta de esas personas que sufrieron este desastre es la fe que mantienen y no les importa si les ayudan o no. Espectacular eso.

— 🏝️🗺️Ron🗾🏞️ ✈️ (@Tu_Roncito) November 19, 2020