El presentador se refirió a los intimidantes mensajes, Juan Diego Alvira compartió angustiantes detalles de las amenazas de muerte que recibió.

Como algunos saben, Alvira fue portada de la Revista Vea.

En su número más reciente, el presentador de Caracol habló sobre su vida y cómo llegó a donde está en el noticiero.

Pero, además, Alvira habló sobre las veces en que ha recibido amenazas.

Una de ellas ocurrió mientras seguía en CityTv, y otra fue ya estando en Caracol Noticias.

En ambos casos le hicieron llegar un sufragio (cinta que se deja junto a las coronas fúnebres).

“Me han amenazado de muerte por redes sociales y no me da miedo, a mí no me amedrenta alguien por un tuit, a eso ni le paro bolas. Cuando ya te llega un sufragio, que me llegó a City, por un informe, y aquí en Caracol también, ahí uno se atemoriza”, le contó Juan Diego Alvira a la Revista Vea.

Por fortuna, esto no ha vuelto a ocurrirle y espera que exista más tolerancia a futuro.

Juan Diego Alvira compartió angustiantes detalles de las amenazas de muerte que recibió

Vea aquí más información de Colombia y el mundo

Encuentre todavía más de Publimetro en Google News, aquí