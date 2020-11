Un año más tarde, Claudia Bahamón recuerda la repentina muerte de su papá con triste relato

View this post on Instagram

Papito, quisiera decirte hoy q el tiempo ha logrado sanar pero se me antoja hablarte con la verdad, No! Me falta experiencia en el manejo de duelo. Hoy recuerdo es esa noticia, esos titulares, esas fotos q circulaban, la voz de Mateo, un viaje eterno lleno de dolor, el grito de mi mamá, las lágrimas de mis hijos, la imagen en mi celular de tu llamada perdida. Perdóname por no estar tan positiva y tan alegre pero, entenderás q no es fácil y q de este día lindos recuerdos no tengo. Te pediría q lo borráramos del calendario, pero justo es cumpleaños de mi abuelito Fabio. Ya miraré que sentido darle a los 7 de Nov. Solo tenme paciencia. No tengo palabras, así que decidí re-leer las tuyas. Acá una carta que nos enviaste en Abril 13 de 2004 a Germán A. y a mi. Hijos queridos:

Me siento feliz al verlos crecer como personas y como profesionales. Siento

que el esfuerzo realizado en procura de darles educación valió la pena y de eso

me siento orgulloso. Pese a las equivocaciones diarias que todos tenemos, los

veo bien y les auguro las mejores cosas en la vida. Quiéranse y por sobretodo

respétense. Aunque es difícil, deben ser tolerantes con sus espacios y con sus

querencias, pero desde luego ello está lejos de ser permisivos con ustedes

mismos. La vida día a día nos enseña que nada sabemos de la misma vida y

como estamos en un permanente aprendizaje, debemos actuar con cautela, sin

afanes, pensando siempre en el impacto que causará en los que nos rodean,

nuestras decisiones.

Lo único que vale la pena de nosotros es conocer nuestras limitaciones, porque

por mucho que tengamos siempre seremos débiles, por muy grandes que sean

nuestros conocimientos, siempre seremos insignificantes y por muy alto que

lleguemos será efímero. Lo que siempre hay que valorar es nuestra familia y al

fin de cuentas, es con lo único que contamos.

Nuestro entorno familiar encabezado por mamá y papá, por los abuelitos, y por

ustedes además de Mateo y Camilo es lo valioso.

Nunca deberán soltar los pies de la tierra. Es difícil lograrlo, pero en ese

empeño deberán persistir a lo largo de sus promisorias vidas.

Me siento feliz y les envío besos de papá.🦋

Te amo