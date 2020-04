¿Muy cambiada? Claudia Bahamón desempolvó sensual foto de cuando no era "muy conocida"

View this post on Instagram

Unos meses después de esta foto en el interior de una revista @eltiempo tituló “ELLAS SON Y PUNTO” refiriéndose a nuestra aparición en la nueva sección de entretenimiento en Noticias RCN en Febrero de 2002. “CLAUDIA BAHAMON. No es una cara muy conocida. Solo aquellos que tienen buena retentiva la pueden ubicar. Ha sido modelo de varios comerciales de televisión… Claudia Bahamón nació en Neiva hace 23 años, estudia arquitectura… ofrecerá una cara amable, alegría y seguridad. Su labor será la de hacer emisiones en directo y uno que otro pregrabado. Su aparición, no hay una confirmación oficial, sería en los noticieros de RCN de los fines de semana y festivos.“ Han pasado 18 años desde ese primer día y con esto de la pandemia y su cuarentena sí que me han dado ganas de agradecer, de rememorar, de contar historias y disfrutar de esas vivencias, de valorar la fortuna de tener amigos y grande compañeros de trabajo. Aprovechar para decirles que no importa el lugar ni el tiempo ni el espacio, los amo!, los recuerdo y les agradezco que hayan sido y continúen siendo parte de mi vida y que así pasen 18 años yo siempre estaré para entregarles mi corazón. Si quieren ver en video de nuestro reencuentro espontáneo en un en VIVO que hicimos anoche, les dejo en mi Bio el link. Gracias #TBT #ModeloNoModelo 2001 Gracias @andreasernafotos @carolinacruzosorio @jorgeavargas67 @jaramillojuaneduardo @ricardohenaocalderon @jessdelapena @mavernaza @cg_producciones @carlos_galeano_r ❤️