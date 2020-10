El enigmático tatuaje de Zharick León en el que solo los más observadores han reparado

View this post on Instagram

★ *˛ ˚♥♥* ✰。˚ ˚ღ。* ˛˚ ♥♥ 。✰˚* ˚ ★ღ ˚ 。✰ •* ˚ ♥♥ ǫᴜé ʙᴏɴɪᴛᴏ ᴘᴏᴅᴇʀ ᴇsᴛᴀʀ ᴇɴ ᴄᴏᴍᴘᴀñíᴀ ᴅᴇ ᴜɴᴏ ᴍɪsᴍᴏ ʏ sᴇɴᴛɪʀᴏs ᴀ ɢᴜsᴛᴏ. 🌹sᴇɴᴛɪʀɴᴏs ʙᴇʟʟᴀs, ᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛᴀs, ᴘᴇʀғᴇᴄᴛᴀs, ᴇɴ ᴘᴀᴢ ʏ ᴄᴏɴᴇxɪóɴ ᴄᴏɴ ɴᴜᴇsᴛʀᴏs sᴇɴᴛɪᴍɪᴇɴᴛᴏs, ᴄᴏɴ ɴᴜᴇsᴛʀᴀs ᴀᴄᴄɪᴏɴᴇs, ᴄᴏɴ ɴᴜᴇsᴛʀᴏs ᴘᴇɴsᴀᴍɪᴇɴᴛᴏs ᴇsᴏs ǫᴜᴇ ᴀ ᴠᴇᴄᴇs ɴᴏs sᴀᴄᴀɴ sᴏɴʀɪsᴀs ᴅᴇsᴄᴏɴᴏᴄɪᴅᴀs, sᴏɴʀɪsᴀs ǫᴜᴇ ɴᴏ sᴀʙíᴀᴍᴏs ǫᴜᴇ ᴇxɪsᴛᴇɴ ᴘᴇʀᴏ ǫᴜᴇ ᴇsᴛáɴ ᴀʟʟí ʏ ǫᴜᴇ ʟʟᴇɴᴀɴ ɴᴜᴇsᴛʀᴏ ᴜɴɪᴠᴇʀsᴏ ᴅᴇ ᴄᴏʟᴏʀᴇs. 🌺🍃 ǫᴜé ғᴏʀᴛᴜɴᴀ ᴘᴏᴅᴇʀ ᴅᴇsᴜʙʀɪʀ ᴀʟɢᴏ ɴᴜᴇᴠᴏ ᴇɴ ɴᴏsᴛʀᴏs ᴄᴀᴅᴀ ᴅíᴀ ʏ ᴠᴀʟᴏʀᴀʀʟᴏ ʏ ᴀᴘʀᴇᴄɪᴀʀʟᴏ; ʀᴇɢᴀʟᴀʀɴᴏs ᴜɴ ᴍᴏᴍᴇɴᴛᴏ ғʀᴇɴᴛᴇ ᴀʟ ᴇsᴘᴇᴊᴏ ᴘᴀʀᴀ ᴄᴏɴᴛᴇᴍᴘʟᴀʀ ʟᴏ ǫᴜᴇ sᴏᴍᴏs, ʀᴇᴄᴏɴᴏᴄᴇʀɴᴏs, ᴀᴄᴇᴘᴛᴀʀɴᴏs ʏ ᴀɢʀᴀᴅᴇᴄᴇʀ ᴀ ᴅɪᴏs ʏ ᴀ ʟᴀ ᴠɪᴅᴀ ᴘᴏʀ ᴛᴏᴅᴀs ʟᴀs ᴏᴘᴏʀᴛᴜɴɪᴅᴀᴅᴇs ǫᴜᴇ ɴᴏs ʜᴀɴ ᴏғʀᴇᴄɪᴅᴏ ᴇsᴀs ǫᴜᴇ ɴᴏs ʜᴀɴ ᴘᴇʀᴍɪᴛɪᴅᴏ ᴄʀᴇᴄᴇʀ ʏ ᴄᴏɴsᴛʀᴜɪʀ ɴᴜᴇsᴛʀᴀs ʀᴇᴀʟɪᴅᴀᴅᴇs.💫 ǫᴜé ʙᴜᴇɴᴏ ᴘᴏᴅᴇʀ ᴇᴍᴘᴇᴢᴀʀ ᴘᴏʀ ᴇsᴛᴀʀ ᴇɴ ᴘᴀᴢ ᴄᴏɴ ɴᴏsᴏᴛʀᴏs ᴍɪsᴍᴏs.🌻 彡☆彡★彡☆彡★彡 ☆彡★彡☆彡★彡