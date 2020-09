Zharick León enamoró con foto sin maquillaje en la que no aparenta sus 45 años de edad

View this post on Instagram

La paz interior se refleja en cada átomo de nuestro cuerpo, en cada parte de nuestro espíritu. 💫 Dediquemos un momento de nuestro día, preferiblemente después de despertarnos para conectarnos con nuestro maestro interior y dar las gracias por el solo hecho de estar vivos… El mejor y más extraordinario regalo 🙌 Les mando mi sonrisa del ❤️