(FOTO) ¡Zharick León presentó a sus dos hijos por primera vez!

Luego de 17 años, Zharick León, quien interpretó a Rosario Montes en la telenovela ‘Pasión de gavilanes’, vuelve a enamorar al país. En primicia para la @RevistaCarrusel, la actriz cartagenera asegura que hoy se encuentra interpretando su papel estelar, el de mamá, y por primera vez presenta en sociedad a sus dos pequeños hijos: Luciano y Levana. También nos cuenta detalles de su vida privada, la que considera su tesoro más preciado. @zharickleonactriz Créditos entrevista de entrevista de portada: Texto: Gloria Franco / @gloriabfranco Fotos: Hernán Puentes /@hernanpuentes Coordinación general: Paula Sanmiguel /@pausan2015 Maquillaje: Fady Florez / @fadyflorez Vestuario: @theatelier_clothing / @duma_col /gorettymedinac y @epk Coordinación general: Paula Sanmiguel /@pausan2015 Manager: Maricela Marulanda @actorandmanager @pipeloch