Pocos sabían de la propuesta, pero lo cierto es que: ¡Así le pidieron matrimonio a Linda Palma!

La misma Linda contó cómo sucedió en medio de una entrevista en Se dice de mí.

"Fue en un paseo súper bonito a unas casitas, no sé cómo se llaman, se me olvida. […] Fuimos, recorrimos el pueblito, qué lindo, qué hermoso fue todo. Allá me propuso nuevamente, formal".

Sus palabras dejaron pensando a los televidentes, a quienes ese nuevamente les llamó la atención.

Y es que esa no sería la primera vez que Diego Pulecio le pidió matrimonio.

Las revelaciones de la presentadora las podrá ver en el siguiente video desde el minuto 38:

¡Así le pidieron matrimonio a Linda Palma, aunque lo tenía bien calladito!



