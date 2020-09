Varios quedaron en shock al enterarse de la crisis en la relación de Linda Palma que nadie conocía, hasta ahora.

La pareja se comprometió hace un tiempo y cuando pase esta pandemia llegará al altar.

Sin embargo, como todos los amores, pasó por un momento de crisis y estuvieron a punto de terminar.

Sucedió cuando Linda tuvo una fuerte recaída por la esclerosis múltiple.

Una recaída por la que tuvo que aprender a caminar, hablar y más.

“Durante la enfermedad sí le dije muchas veces: ‘Diego, no tienes que aguantarte, yo te dejo y ya, tú sigues tu vida tranquilo’", le dijo Linda a Diego Pulecio, contó en Se dice de mí.

Sin embargo, a pesar de la insistencia de la presentadora, el músico siempre estuvo ahí.

“No se trata de que yo esté ahorita contigo o no por como estés, sino porque quiero estar contigo y no me importa lo que pase”, le dijo Diego, y él mismo lo contó en el programa.

Su relato lo podrá escuchar en el siguiente video desde el minuto 35:

