El infierno que vivió Linda Palma en 'Noticias Caracol' y pocos sabían

La vida de la famosa no ha sido fácil, y por ejemplo, pocos conocían el infierno que vivió Linda Palma en Noticias Caracol.

Linda es una de las presentadoras más bellas y talentosas de Colombia.

Actualmente la vemos en Noticias Caracol en la emisión de la noche, y aunque se le ve alegre y apasionada por su trabajo, en determinado momento, estar en el set de grabación le generó pánico.

Linda ha tenido que luchar contra la esclerosis múltiple, y una recaída hace unos años la sacó de la televisión por varios meses.

La presentadora tuvo que aprender a hacer todo de nuevo: caminar, comer, hablar, etc.

Sin embargo, su recuperación fue rápida y satisfactoria.

Meses después Linda volvió a Noticias Caracol, pero su regreso la hizo sufrir.

"Me daba mucho miedo llegar a equivocarme otra vez. Me daba mucho miedo que la gente dijera por qué la dejaron a ella si está enferma, si es una enferma. Temía que me juzgaran por mi condición y dijeran que no era capaz", dijo llorando a Se dice de mí.

La presentadora también sufría, temiendo que en Caracol pensaran que le estaban dando mucho carga.

"Además los primeros días, cuando estuve en el noticiero, tuve muchos errores en el teleprónter, muchos. Y yo no estaba acostumbrada a tener errores en mi presentación. Eso me daba miedo cuando volví, qué tal si leía mal", sumó.

Linda se daba mucho palo y se trataba mal a sí misma.

Sin embargo, logró volver a ser la misma de antes gracias a sus compañeros de trabajo y sus seres queridos.

La confesión de la presentadora la podrá ver en el siguiente video desde el minuto 30:45:

