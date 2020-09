El curioso secreto de Elianis Garrido para tener un cuerpazo, y nada tiene que ver con el ejercicio

View this post on Instagram

La Danza de las Alas de Isis estilo fantasía oriental fusión nos recuerda a la mujer alada, la capacidad de abrir el corazón, volar y seguir nuestros sueños , siguiendo nuestro instinto femenino 🦋 en esta coreografía trabajamos giros, marcaciones, el movimiento más famoso de estas alas se llama "airplane' un giro espectacular en 360 grados que requiere gran presicion y práctica es una Danza que significa: libertad, expansión y celebración de la vida y el espíritu Femenino. Le pusimos mucho amor 💕 Gracias Maestra @antonina_canal_ por tu paciencia, por tu humildad y tu cariño. 🙏🏻 Te quiero, te honro y te admiro‼️ Academia: @premshaktidanzaoriental . Videofilm: @d.o.p.garcia @ilumino_films 🔝🔝 @camilopedrazaphoto ✔️ . Makeup: @ervensmakeup 💄 . Henna: @raven.art.raven ✨ #ElianisGarrido #Antoninacanal #BailandoconElianisGarrido #Dancevideo #Danzaarabe #Danzaoriental #Danzadelasalas #alasdeisis #bailarina #ilovedance