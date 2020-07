(Video) Elianis Garrido se emberracó, en vivo y en directo, cuando le recordaron la mechoneada a Óscar Naranjo

Un incómodo momento ocurrió en televisión cuando Elianis Garrido se emberracó, en vivo y en directo, cuando le recordaron a Óscar Naranjo.

Ocurrió este miércoles en una nueva emisión de Lo sé todo, programa del que Elianis es presentadora.

Allí sus compañeros recordaron el escándalo de su pelea en Protagonistas de novela.

Y es que Óscar reapareció para hablar sobre el tema y asegurando que ya la había perdonado.

El hecho no le gustó, para nada, a Elianis, quien siempre se mostró molesta.

Y finalmente aseguró que le hubiera gustado saber que le iban a preguntar sobre eso, pero no tenía idea.

“Para que no te extiendas, porque eres mi compañero, y también el cariño a que le tengo a mi directora. Yo no sé si alguna vez les hemos contado que nosotros literalmente nos enteramos del libreto media hora antes de salir al set, y así como me entero de otras cosas me hubiera gustado enterarme que la nota estaba incluida".

Al final, Elianis, con la voz entrecortada, pidió respeto por su vida privada y hasta le pidió a Ariel, su compañero, que dejara de preguntarle por el tema.

"Hay dos respuestas: si o no, yo dije no, entonces no entiendo por qué continuar".

Lo sucedido lo podrá ver en el siguiente video:

Elianis dejó el set de #LoSéTodo luego de ver las declaraciones de Óscar Naranjo. La presentadora reveló información totalmente desconocida sobre ese momento de la “mechoneada" Posted by Lo Sé Todo Colombia on Wednesday, July 15, 2020

