¿Norma y Sarita no se pueden ver ni en pintura en la vida real? Muchos dicen que su relación no es la mejor. ¿Cuál es la verdad?

Pasión de gavilanes es la novela más vista actualmente en el país.

Muchos televidentes la están viendo por primera vez, mientras que otros se la están repitiendo.

Pero sea por una u otra razón, lo cierto es que muchos televidentes están enamorados con sus personajes.

Norma y Sarita han dado de qué hablar con sus historias de amor, pero también, con varios rumores que salieron a flote.

Y es que hace unos años El Tiempo realizó un artículo relacionado a una pelea entre las tres protagonistas: Paola Rey, Danna García y Natasha Klauss.

Eso sumado a las declaraciones de Danna respecto a que no la querían en las grabaciones.

Sin embargo, parece que ahora las actrices, en especial Danna y Natasha, tienen una gran relación.

Y se unieron debido a que Danna sufrió por el coronavirus.

“Tan linda Natasha que nos ha unido en esta crisis. Yo siento que desde que me enfermé y yo contacté con ellos la respuesta ha sido muy linda, sobre todo de parte de Natasha. Nos hemos escrito mensajes especiales. Natasha, si tú me ves, yo te agradezco mucho todo lo que me has escrito, te agradezco mucho”, dijo en un live.

¿Norma y Sarita no se pueden ver ni en pintura en la vida real?

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí