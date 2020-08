La foto de Sarita y Jimena, muy ligeritas de ropa, que tiene suspirando a los fanáticos de 'Pasión de gavilanes'

View this post on Instagram

Aquí junto a mi querida y hermosa @natashaklauss27 en la última edición de @15minutosco ya la tienen? 🥰🥰🥰 @mclmanager Foto de mi querido @hernanpuentes Makeup @malejocangrejo Producción @pausan2015 @alexandercubillos #pasiondegavilanes #jimenaelizondo