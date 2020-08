Muchas cosas se conocen hasta ahora, como por ejemplo, un tremendo agarrón entre las protagonistas de Pasión de gavilanes.

Pasión es una de las novelas más vistas de la televisión colombiana.

Y justamente, su regreso ha hecho que se destapen varios secretos de la producción.

Uno de ellos tiene que ver con la confesión de Danna García, respecto a que había vivido un infierno durante las grabaciones del programa.

Y hasta dio a entender que le hicieron la vida más difícil por "celos".

"Además hay alguien que se encarga de poner a los demás en contra tuya y yo me doy cuenta tarde", dijo en un live.

Y justamente, El Tiempo tiene una nota de aquel tiempo, en el que habla de una fuerte pelea entre las tres actrices.

Una pelea que cambió todo, pues al parecer, después de esto su relación mejoró.

Tremendo agarrón entre las protagonistas de Pasión de gavilanes

"Sí, enfrenté a Natasha (Klauss) y a Paola (Rey). Me dijeron que ellas estaban hablando mal de mí. Les pregunté si me tenían envidia y me contestaron que no. Me imagino que la gente que estaba alrededor se enteró y desde ese momento el chisme se agrandó. Pero aclaro que a partir de ese momento la relación entre las tres ha mejorado. Somos un buen equipo de trabajo", se puede leer en la nota.

