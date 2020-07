(Video) ¡Presentadora boleteó a Marbelle y contó incómodo detalle de su relación amorosa!

¡Presentadora boleteó a Marbelle y contó incómodo detalle de su relación amorosa! Y esta fue la reacción de la cantante.

En pocos días Amor sincero llegará a su final, y sin duda, esto ha hecho que Marbelle se convierta en tema de conversación en redes sociales.

Justamente, esta semana estuvo en un live con Violeta Bergonzi, hablando sobre este tema, su familia y más.

Sin embargo, Violeta no dudó en boletearla, asegurando que a Marbelle le da igual estar en cuarentena o no, y es que su "marido no la deja salir".

Por supuesto, la cantante no se quedó callada ante el tema y respondió lo siguiente:

"Eso nadie lo sabía, pero lo que pasa es que él no me dejar salir con malas amistades", dijo muerta de risa.

La boleteada de Violeta la podrá ver en el siguiente video desde el minuto 1:

