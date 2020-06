¿La recortaron? La "queja" de los televidentes de cara al final de 'La venganza de Analía'

A pocos días de que se acabe la novela, varios hacen este comentario. La "queja" de los televidentes de cara al final de La venganza de Analía.

Muchos se encariñaron con el relato de Analía, una mujer que busca venganza ante un intocable político.

Esta historia conquistó a los televidentes, que ayudaron a que la producción estuviera siempre entre lo más visto.

No obstante, todo tiene su final. Pronto se transmitirá el final de La venganza de Analía, y desde ya muchos reclaman pues sintieron que la historia fue "muy corta".

En redes más de uno asegura que será muy triste cuando se termine, pues la consideraban como una de las mejores opciones para ver en televisión.

Incluso, algunos preguntan si la recortaron para acabarla antes por haber tocado temas de política que suelen ser sensibles en el país.

Estos fueron algunos de los comentarios al respecto, donde mencionan dicha teoría.

Me parte profundamente el alma cuando dicen que la venganza de Analía está en su recta final, o sea me siento usado.

Hasta hoy me enterro en una propaganda que la venganza de analia ya esta en su recta final no me parece 🤔

— Greii Celedon♥ (@leliceledon) June 8, 2020