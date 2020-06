Actor de 'La venganza de Analía' reveló detalles de los últimos capítulos de la novela

Esta es la novela del Canal Caracol que se encuentra en su recta final. Actor de La venganza de Analía reveló detalles de los últimos capítulos de la producción.

La novela más vista del canal Caracol llega a su último capítulo en los próximos días.

Por esta razón, muchos quieren saber cómo será el final de La venganza de Analía.

El actor Edwin Maya, quien interpreta a Juan Mario, reveló algo de lo que se verá en los próximos días.

Para empezar, confesó que su personaje entrará en una encrucijada. "Es mucha información la que va a recibir, información bastante densa que le revuelca el alma al hombre y definitivamente tienen que venir decisiones detrás”, comentó.

De hecho, contó que tal vez Juan Mario no pueda soportar más el peso de la verdad que conocerá. Es probable que, a la larga, termine traicionando a su propio padre.

Así las cosas, todo se podría complicar para Guillermo, a quien cada vez logran cercar más y más.

“Hay situaciones que uno dice: ‘yo también me he sentido así’, de pronto por otras razones, pero también he sentido el dolor de este personaje”, agregó Maya en conversación con Caracol Televisión.

Una de las actrices destacadas de esta producción es Carolina Gómez, quien interpreta a Analía.

Tal como Carolina le contó a Publimetro, una de las mejores cosas ha sido redescubrir lo importantes que son las mujeres en la sociedad.

"…debemos dejar de darnos tanto palo entre nosotras, debemos dejar de juzgarnos y justificar las acciones de otros en función a lo que nos han enseñado que debe ser nuestro comportamiento socialmente", dijo.

¿Conseguirá Analía completar su venganza contra Guillermo?

