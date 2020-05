Carolina Gómez: "'La venganza de Analía' es un homenaje a quienes han tenido que sanar un trauma"

Analía es una mujer que libra una lucha interna muy fuerte: debe mantener la compostura mientras lleva a cabo un minucioso plan para lograr sus objetivos… todo, sin dejar de ser sensible y permitirse cierta emotividad. ¿Qué nos cuenta de este reto?

Creo que esto aplica a cada ser humano que ha sido víctima de una situación traumática y que debe convivir con esa realidad en su día a día. Es una dualidad permanente. La dualidad de construir una barrera para sobrellevar el trauma y quererlo sanar. Fue un reto lindo. Un reto que representa a muchas mujeres y hombres que conviven con esta lucha permanentemente. Un reto que pretende rendirle un homenaje a quienes lo han podido sobrellevar y sanar.

Podemos suponer que hizo un “empalme” parecido al de Marlon con Brian en cuanto a que sus personajes tienen versión joven. ¿Tuvo alguna charla con Mafe Duque para coordinar cosas de sus personajes?¿alguna característica intrínseca?

Tuve la oportunidad de estar presente en algunos ensayos y escenas de Mafe Duque. También tuve una sesión muy interesante en donde nos sentamos para que pudiéramos intercambiar ideas sobre Ana Lucia. En esa sesión Mafe me sorprendió gratamente. Al yo empezar a hacerle preguntas sobre Ana Lucia, me encontré directamente a Ana Lucía hablando con Carolina, no a Mafe. Así que decidí entregarme a ese ejercicio que ella naturalmente encontró en ella. Fue un proceso lindo. Estudié cada gesto, cada mirada, cada movimiento para poder entender qué debía permanecer en Analia y qué debía quedar atrás producto de su dolor.

Analía es un personaje que aunque es “bueno” también tiene algunos grises, ¿cuáles son, en su opinión?

Todos tenemos grises. Solo los protagonistas de las telenovelas son personajes blancos o negros; La venganza de Analia es una serie, por lo tanto, como cualquier ser humano, tiene grises. No tiendo a definir los personajes que interpreto como “buenos” o “malos”. El condicionamiento de los seres humanos durante su infancia y adolescencia crea diferentes personalidades y en su adultez. Analía es tan solo el producto de ello, del condicionamiento de Ana Lucia. Analía ha soñado con este momento (el de la historia que vemos al aire) toda su vida y en el proceso se da cuenta que los sueños a veces no pueden ser más lejanos al resultado de nuestras acciones en la realidad. Su necesidad de venganza solo la lleva a más dolor, a más soledad, a más autodestrucción. Dentro de ese proceso entran esos grises que mencionas.

¿Qué enseñanzas le ha dejado Analía como personaje y como mujer?

Nuestro poder y fortaleza está en nuestra sororidad, en nuestra lealtad de género, en entender que no estamos solas. Somos un pilar importante de la sociedad y debemos dejar de darnos tanto palo entre nosotras, debemos dejar de juzgarnos y justificar las acciones de otros en función a lo que nos han enseñado que debe ser nuestro comportamiento socialmente. Somos grandes, poderosas… ¿hay un súper poder más grande que el dar a luz, concebir y dar vida?

Colombia es un país con preocupantes cifras de violencia intrafamiliar, ¿qué le gustaría que se lleven las mujeres como mensaje luego de ver la novela?

Está bien pedir ayuda, está bien buscar entendimiento entre nosotras mismas. Como género tendemos a ser territoriales; sin embargo, creo que debemos entender que hay espacio para todas, hay suficiente para compartir y mientras más trabajemos en equipo seremos respetadas y encontraremos entre nosotras mismas el respeto, la equidad y el espacio social y profesional que nos merecemos. En nuestra sororidad, en esta hermandad entre mujeres, está nuestra fortaleza….es la que nos hará brillar y permitirá que cada vez más personas abracen lo que pedimos: respeto por nuestro género. No somos el “sexo débil”, somos mujeres: el complemento del hombre en una sociedad que sangra por su ignorancia debido a lo que nos han condicionado a creer con respecto a la mujer.

Su nombre representa para muchos un sello de calidad en cuanto a actuación, ¿cuál ha sido el mejor consejo que le han dado para desarrollar su profesión?

Ama lo que haces. La fama y la actuación pueden ser muy ingratas. Esto hay que hacerlo por amor y con pasión.

