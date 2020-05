El radical cambio que tuvieron los ojos de Paola Jara ha sido tema de conversación en redes

¿Cuál es la verdad del radical cambio que tuvieron los ojos de Paola Jara y que ha sido tan comentado por sus seguidores en las redes? ¿Ya notó el cambio?

Pero no se preocupe, no se trata de una cirugía o algún tipo de procedimiento estético.

Solo se trata de un filtro con el que quiso jugar la cantante.

Así que sus ojos pasaron de ser oscuros a estar muy claros, como nunca la habíamos visto.

"Bueno días, cómo amanecieron. Yo amanecí súper oji clara hoy", afirmó entre risas.

Y agregó: "La verdad es que me dio mucha curiosidad este filtro y quería saber cómo quedaba con los ojos así, como los de mi mamá".

El filtro muestra a Paola Jara con los ojos entre grises y azules.

Y la imagen que ha generado toda clase de halagos es la siguiente:

Radical cambio que tuvieron los ojos de Paola Jara

En los últimos días la cantante fue muy criticada por el concierto virtual que hará en los próximos días junto a Jessi Uribe.

Por eso no dudó en responder con un contundente y extenso mensaje:

"No espero que me solucionen mi vida, ni mis problemas, no me comparo con nadie, aprovecho mis talentos, y las oportunidades. Y si no llegan las oportunidades, las busco".

