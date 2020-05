Tras varias críticas no aguantó más, así que Paola Jara estalló en redes y se peleó con dos seguidores que reprocharon su concierto.

Muchas personas han juzgado a Jara y a Jessi Uribe por cobrar un concierto virtual.

Tanto así, que este jueves la pareja se hizo tendencia en Twitter.

Un hecho por el que Paola no se pudo quedar callada y decidió responder con un extenso mensaje en Instagram.

"No espero que me solucionen mi vida, ni mis problemas, no me comparo con nadie, aprovecho mis talentos, y las oportunidades. Y si no llegan las oportunidades, las busco", dijo en parte de su mensaje.

Un mensaje, que de nuevo, volvió a ser criticado por sus seguidores.

La molestia de Paola fue tan grande, que no pudo ocultarlo y hasta les respondió, con rudos comentarios, a dos seguidores.

Allí les dejó claro que no estaba haciendo nada malo, solo cobrar por su trabajo.

Además, aseguró que ella ha hecho donaciones y ayudas a las personas vulnerables, pero que este concierto no será así.

Sus comentarios podrá verlos a continuación:

Paola Jara estalló en redes y se peleó con dos seguidores que reprocharon su concierto

De acuerdo con el mánager de Jessi Uribe, Rafael Mejía, la venta de boletería ha sido todo un éxito, tanto así, que están a punto de superar las expectativas que tenían.

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar: