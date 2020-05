Paola Jara se desahoga en crudo mensaje y les responde a quienes critican su concierto

View this post on Instagram

Construir, reinventarnos, dejar volar nuestra imaginación y creatividad, creo que nos toco vivir una época donde necesitamos avanzar, evolucionar, crecer y adaptarnos al cambio, saquemos de todo lo positivo, enfoquémonos en la solución no en el problema. Te has preguntado qué pasaría de tu vida, de tu negocio de todo si tuviéramos que seguir así? Yo si, y por eso trato de buscar soluciones, no me quejo, agradezco cada situación por dura que sea, todo me ayuda a crecer y es una experiencia más. Casi siempre le tiran piedra a las personas que tienen una nueva idea, y hasta que no vemos la idea hecha una realidad no creemos, lo tildamos de loco, de soñador. Pero cuantos locos con sus ideas con el tiempo nos damos cuenta que fueron genios? Así que sin miedo, el que no arriesga no gana😉 Unos los hacen, otros los ven hacer😉 No espero que me solucionen mi vida ni mis problemas, no me comparo con nadie, aprovecho mis talentos, y las oportunidades, y si no llegan las oportunidades las busco.