La cuestión no ha dejado de protagonizar los titulares de farándula. Las pistas que apuntarían a que Shannon de Lima no es la madre del bebé de James.

Algunos medios se han aventurado a concluir que Shannon sí es la mamá de Samuel, el bebé de James. No obstante, hay muchos puntos que no cuadran con dicha afirmación.

El primero de ellos, es que James Rodríguez y la modelo venezolana no llevan más de año juntos.

Teniendo en cuenta la duración de un embarazo promedio, sería muy apresurado pensar que luego de algunos meses de comenzar su relación decidieran tener un hijo juntos.

Además, el papeleo para un vientre subrogado es bastante demorado y complejo.

Las pistas que apuntarían a que Shannon de Lima no es la madre del bebé de James

También, el día que James anunció la llegada de su pequeño Shannon no publicaba nada relacionado en sus redes. Pero no estuvo ausente, de hecho, publicó cosas bastante rutinarias, como si no pasara nada especial o particular en su vida.

Si bien después compartió una foto, esta solo estuvo en sus historias y desapareció a las 24 horas. De haber sido la madre del niño su anuncio habría sido más formal y permanente en dicha red social.

De otra parte, recordemos que Shannon ya es madre de un niño de 10 años. A diferencia de Salomé, no hay pistas de que el menor le haya hecho un recibimiento especial al hijo de James.

Por último, si Shannon fuese la madre del niño, no habría lugar al rumor de que será Pilar Rubio, la madre de James, quien se encargará del cuidado del neonato en buena parte.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es probable que James haya optado por acudir a una fertilización in vitro con el óvulo de una donante anónima.

Aun así, no hay duda de que Shannon está contenta por su compañero sentimental.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar