La presentadora está celebrando su 33ª primavera. Este es el tierno mensaje que el novio de Linda Palma le envió de cumpleaños.

En una publicación de Instagram que ya supera los 5.000 'me gusta', el músico Diego Pulecio compartió una foto en la que aparece junto a Linda Palma.

"¡Hoy cumple ella! ¡Hoy es un día especial! ¡La amo y espero que la vida la llene de felicidad y salud!".

La pareja, que ya lleva algunos años junta, ha superado junta varios momentos difíciles como la enfermedad de ella.

De hecho, ella insinuó que en algún momento le gustaría casarse con él. En entrevista con la revista TVyNovelas, la presentadora habló sobre su recuperación y los tratamientos a los que se ha sometido para tratar su esclerosis múltiple.

De igual manera, le preguntaron por su novio y los planes que tiene a futuro, frente a lo cual respondió:

"Si sueño con casarme. Espero que leas esto Diego Pulecio (risas)”, comentó, y aseguró que no descarta la posibilidad de ser madre algún día y tener su propia familia: “Y ser mamá, no sé, hoy sueño con hijos, pero igual mañana puedo decir que no quiero. No sé qué quiera Dios."

