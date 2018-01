La presentadora continúa recuperándose y piensa en el futuro. ¿Quiere casarse? Este fue el sutil mensaje que Linda Palma le mandó a su novio.

En entrevista con la revista TVyNovelas, la presentadora habló sobre su recuperación y los tratamientos a los que se ha sometido para tratar su esclerosis múltiple.

De igual manera, le preguntaron por su novio y los planes que tiene a futuro, frente a lo cual respondió:

"Si sueño con casarme. Espero que leas esto Diego Pulecio (risas)”, comentó, y aseguró que no descarta la posibilidad de ser madre algún día y tener su propia familia: “Y ser mamá, no sé, hoy sueño con hijos, pero igual mañana puedo decir que no quiero. No sé qué quiera Dios."

Aun así, en un futuro más cercano dice no tener afanes, pues solo quiere dedicarse a su salud, su trabajo y a viajar:

"Me encantaría viajar a Tailandia con mi hermana Maurita. También quiero viajar por carretera, con Diego, por Estados Unidos. Pero por ahora, los haré sin afán, sin estresarme."

¿Quiere casarse? Este fue el sutil mensaje que Linda Palma le mandó a su novio

11:11 11,11 🌟💫✨ A post shared by LindaPalma ❤️😜🌴 (@lindapalma) on Nov 11, 2017 at 8:12pm PST

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ