Polémica: En 'Orange is the new black' de Netflix nombran a Bucaramanga y no de la mejor manera

Orange is the New Black, el drama estadounidense creado y producido por Jenji Kohan junto a Lionsgate Television, que se basa en un libro autobiográfico que relata lo que vivió Piper Chapman, una mujer culpable de transportar dinero proveniente del narcotráfico, y un grupo de mujeres en la cárcel; ha causado polémica con un capítulo de su quinta temporada en el que nombran a Bucaramanga y hacen énfasis en su inseguridad.

Todo transcurre durante la escena en la que dos de los personajes de la producción hablan dentro de la cafetería mientras se realiza una especie de motín.

Una de las mujeres, Maritza (interpretada por la actriz estadounidense Diane Guerrero, quien es hija de colombianos) afirma que lo que está sucediendo en ese momento en el centro carcelario le recuerda a cuando visitó a sus familiares en Bucaramanga y “un tipo le robó la cartera a mi prima y todo el pueblo se juntó para lincharlo“.

Algunos usuarios de redes sociales cuestionaron la polémica escena, pero a otros les causó curiosidad que la capital santandereana haya sido nombrada en la popular serie de Netflix.

Bucaramanga si es más fabulosa porque la mencionan en @OITNB. Perdonen ahí. — Carmen Calderón🦋 (@CarmenCaldern1) June 12, 2017

Mis amoresssss, somos famasas, internacionales con OITNB de Bucaramanga para el mundo 💅 pic.twitter.com/zYD83tqubn — Andrew (@Torro__) June 13, 2017

A finales de abril de este año un grupo de ciberdelincuentes que se hace llamar ‘TheDarkOverlord’, aseguró haber robado la nueva temporada de la serie de Netflix y solicitó a la plataforma una cantidad no especificada de dinero a cambio de no difundirla completa.

De acuerdo con Netflix, los ciberdelicuentes se introdujeron en la red de Larson Studios, un pequeño proveedor de producción que trabaja con varios estudios importantes de televisión, y a través de este tuvieron acceso a la temporada completa de la serie.

