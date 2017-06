Luciano D'Alessandro: enamorado de Paulina Vega

#portada @lucianodalessandro vive el mejor momento de su carrera y dice que solo le falta una relación seria para tener un año perfecto. También traemos la historia de amor entre @jeronimocantillo y @vivianossa; la mejor noticia que recibió @juandiego.alvira y la dramática historia de la exreina @mady_camelo que casi muere en un globo aerostático en Capadocia. #tvynovelas #amor #jueves #laleydelcorazon #rcn #rcnnovelas #novelas #junio #bogota #venezuela #luciano

A post shared by TVyNovelas Colombia (@tvynovelas) on Jun 9, 2017 at 1:22pm PDT