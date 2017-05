Diva Jessurum enciende la imaginación de los televidentes con sexy vestido

Confieso que tenia serias dudas con respecto a este vestido. Nunca en la vida me había puesto algo taaaan escotado para salir al aire. Siempre he pensado que eso es para canTantes, actrices o modelos mi objetivo es informar. Pensaba en Las tiritas, el escote, la abertura en la falda…..en fin! Algo me decía que ajá!!!! Pero @monak81g de @tiendasroadwildcolombia @roadwildvalledupar me dijo atrévete y la verdad no soy una mujer de miedos, pero si soy cautelosa de lo que hago al aire buscando siempre respetar al público y a la mujer. Además hay que variar de vez en cuando, sin cambiar la esencia del look que diseñan para salir al aire. Espero sus opiniones sobre el vestido.

