Nos partieron el corazón… un penal inventado pone a Inglaterra en la final

Inglaterra ante su gran día. Desde que en 1966 llegó a la final de su Mundial, jamás volvió a estar en una cita decisiva de un torneo grande. Siempre el listón estuvo en semifinales, como en el Mundial anterior, cuando Croacia la sorprendió y la eliminó. Ahora, la redención la debía asumir ante la sorpresiva Dinamarca.

El equipo vikingo se repuso de la casi muerte súbita de su jugador insignia, Christian Eriksen. Luego de ese episodio y con resiliencia, los daneses se pusieron de pie y consiguieron llegar a Wembley. Podrían ganar, podrían perder, pero nada los iba a amilanar, luego de haber vuelto de la muerte.

Además, el peso del partido lo tenía Inglaterra. Ante su gente, el conjunto de Gareth Southgate tenía todas las de ganar, con un plantel encumbrado de figuras. Sin embargo, su juego no demostraba lo que su cartel sí. Ante la timidez inglesa, Dinamarca se fue agrandando.

De la mano de un ágil y movedizo Mikkel Damsgaard, los daneses llevaban peligro sobre el arco custodiado por Jordan Pickford. Un tiro libre del hombre de la Sampdoria silenció Wembley, al menos la parte inglesa. Golazo promediando el primer tiempo y sorpresa mayúscula en la catedral del fútbol.

La desventaja obligó a Inglaterra a mostrar su mejor cara. El equipo local puso la sexta velocidad que le da su plantel de estrellas y comenzó someter a Dinamarca. Harry Kane salió de la posición de 9 y dando una mano como falso 9, inició la jugada que terminó en autogol de Simon Kjaer, tras un buscapié de Bukayo Saka. Partido nuevo en Wembley.

¡Empató Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿! Kjaer, en contra, marcó el 1-1 parcial ante Dinamarca 🇩🇰 a los 38' del 1T. Apasionante semifinal en la #EurocopaEnDIRECTV.



Así acabó el primer tiempo, con el olor que Inglaterra lo pasaba por encima en el complemento. Dinamarca tuvo ganas y atacó en los primeros minutos, pero luego se marchó a su arco sin ningún pudor, apostando a la prórroga y a unos milagrosos penales a esa altura del juego.

Los Tres Leones iban e iban, pero siempre se encontraban con un portero descomunal que actúa en la Premier League, llamado Kasper Schmeichel. El guardameta del Leicester se encargó de frustrar a los ingleses y darle esperanza a los vikingos. Así forzaron la prórroga en Wembley.

A Dinamarca no le quedaba más que dar. Era cuestión de acertar el arco, vencer a Kasper Schmeichel y volver a una final 55 años después, pero no de la manera en la que sucedieron las cosas. Virtud para Raheem Sterling, que se atrevió a encarar a Jannik Vestergaard y cayó en el área. El árbitro Danny Makkelie no dudó y pitó penalti.

Por televisión se vio que no era infracción, pero el neerlandés nunca quiso ir a verla al monitor, aunque el VAR revisó. Así, Kane tuvo la oportunidad de romper el maleficio inglés. Su cobro fue atajado por Schmeichel, pero en el rebote, Inglaterra se adelantó.

El fútbol está a un juego de regresar a casa, la final ante Italia. Sin embargo, no merecía llegar como llegó, empañado por un guiño del que el mundo habla. Un guiño a la Reina.

