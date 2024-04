“Le robó el alma”: Millonarios recibió fuertes críticas desde antes del partido vs Palestino

Millonarios ya no tiene mucho margen de error en la Copa Libertadores, por lo cual, tendrán que apostarle a una victoria sobre Palestino en condición de visitante para no perderle la pista al Flamengo. Sin embarog, el partido no había comenzado cuando un periodista los criticó fuertemente por ‘un detallito’.

“Le robó el alma”: Millonarios fue centro de críticas antes del juego con Palestino:

Gabriel Meluk utilizó su cuenta de ‘X’ para bajarle la caña al uniforme del ‘Albiazul’ en territorio chileno, pues dejó claro que no es parte de su identidad, pues el mismo color amarillo lo utiliza uno de sus mayores rivales, como lo es Independiente Santa Fe.

El escrito del periodista fue antes que iniciara el juego contra Palestino, así que no tiene nada que ver con lo que ha reflejado el equipo en el terreno de juego.

“Millonarios y Santa Fe con los mismos colores, el mismo uniforme: amarillo de visitantes. La mercadotecnia le robo el alma a la piel de los equipos de fútbol de todo el mundo”.

Millonarios y Santa Fe con los mismos colores, el mismo uniforme: amarillo de visitantes. La mercadotecnia le robo el alma a la piel de los equipos de fútbol de todo el mundo. https://t.co/UEYRtf19Hp — Gabriel Meluk (@MelukLeCuenta) April 25, 2024

Otro periodista que se disgustó con que Millonarios jugara de amarillo fue José Orlando Ascencio, editor de deportes de El Tiempo:

“Qué necesidad de poner a Millonarios a jugar de amarillo... ¿Acaso el azul se confundía? Lo mismo de Santa Fe el otro día con Once Caldas...”.

Qué necesidad de poner a Millonarios a jugar de amarillo... ¿Acaso el azul se confundía? Lo mismo de Santa Fe el otro día con Once Caldas... — José Orlando Ascencio (@josasc) April 26, 2024

El argumento de los dos comunicadores también lo compartieron algunos hinchas de Millonarios:

- “Se lesiona Mackalister, el uniforme es amarillo y comenta Casale”.

- “Horrible ver jugar a Millonarios de amarillo”

- “De acuerdo, ese amarillo nada que ver con nosotros Millonarios es AZUL Y BLANCO”

- “Es verdad todo lo que usted dice, pero prefiero esté amarillo,al naranja chocorramo horrible de antes o al azul verdoso de maturranga”

“Yo intentando entender por que Millonarios está jugando de amarillo”.