‘Porquerías, me dejaron botada’: funcionaria del Distrito amenazó a empleados por no acompañarla a rumbear

A través de su cuenta de X, el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, publicó unos audios en los que se escucha a María del Rosario Valderruten, mano derecha de Tatiana Piñeros, quien es la alcaldesa local de Ciudad Bolívar, amenazar e insultar a dos trabajadoras por, presuntamente, no acompañarla a rumbear.

En los audios difundidos por el concejal se escucha como Valderruten señala a las dos trabajadoras: “Martha y Gina, ustedes no son leales. Perdonenme que les diga, pero ustedes son una porquería. Martha y Gina son una porquería y lo digo así, no me voy a retractar de nada.

Valderruten continúa diciendo: “Ustedes podían quedarse con nosotros. Yo rechacé una invitación de mi pareja, o lo que sea, por estar con ustedes. Ustedes salieron corriendo porque tenían otros compromisos. Gina no sé con quién ni Martha tú tampoco me importas ni culo. Martha ni Gina me importa ni culo. No quiero saber nunca más de ustedes”.

En este momento, Valderruten amenaza con no renovarle el contrato a ninguna de las dos trabajadoras: “No quiero saber nunca más de ustedes y lo voy a hacer todo, no me importa. Ojalá el contrato de ustedes no sea prorrogado para nada. Porque ustedes no tienen ningún compromiso con nadie”.

De igual forma, aunque la propia Valderruten aseguró estar con unos tragos encima, dijo que estaba segura de lo que decía y mencionó a más compañeros de las trabajadoras que tampoco fueron de fiesta, pero para ella sí tenían excusas válidas porque tenían esposa e hijos.

Valderruten volvió a arremeter contra ellas diciendo que, “en lo posible voy a ver que el contrato no se les prorrogue, no me importa. Conmigo no cuenten nunca más, no quiero saber nada de ustedes”. Además finalizó diciendo: “yo sé que yo no valgo nada, pero el trabajo vale mucho para ustedes. No jueguen con el trabajo”.

Por ahora ni el Distrito ni el ministerio del Trabajo se han pronunciado ante este presunto caso de acoso laboral denunciado por el concejal Daniel Briceño. Lo que si se ha podido conocer es que, aparentemente, Valderruten nunca ha adelantado procesos contractuales con la alcaldía de Ciudad Bolívar.