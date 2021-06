“He podido llegar a la meta como pude”, ‘Supermán’ López

Miguel Ángel López se dejó el primer rasguño en la etapa inaugural del Tour de Francia, implicado en una multitudinaria caída a 8 kilómetros para la meta de Landerneau, que le hizo perder casi 2 minutos con los favoritos.

Supermán consideró “una pena” el tiempo cedido en la primera etapa del Tour de Francia, casi 2 minutos por culpa de una caída en la que se vio involucrado, pero aseguró que “queda mucho Tour” y “hay que seguir adelante”.

El ciclista del Movistar fue uno de los grandes damnificados de una jornada accidentada, marcada por dos grandes percances de los que salieron indemnes el resto de los colombianos que llegan con aspiraciones al Tour.

“Me he visto involucrado en una caída de las grandes y también en la del final. No me he caído pero me he quedado cortado y después ya rodaba a demasiada velocidad. Al final he podido llegar a la meta como pude”, dijo el ciclista del Movistar, que acabó a 1.49 del vencedor de la etapa, el francés Julian Alaphilippe.

Pese a que ya está a casi 2 minutos de los favoritos para la victoria final, el colombiano aseguró que no tiene intención de bajar los brazos.

Supermán López sabe que esto recién comienza

“Falta bastante Tour. Esto es parte del ciclismo y hay que saber mirar hacia adelante con la mentalidad de siempre porque todavía quedan 20 días”, señaló.

Rigoberto Urán, Sergio Higuita, Nairo Quintana y Esteban Chaves se salvaron de las consecuencias de ambas montoneras, la primera provocada por la imprudencia de una espectadora a algo más de 40 kilómetros para la meta.

La segunda, con menos tiempo de reacción, se produjo por una caída cuando el pelotón enfilaba ya el tramo final de la jornada, que tenía su meta en un puerto de tercera categoría de difícil acceso, lo que acrecentó la tensión en el grupo.

EFE