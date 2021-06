“Es una put&@$# el tiempo perdido por ‘Supermán’ López”, Mas

El español Enric Mas (Movistar) lamentó que su compañero, el colombiano Miguel Ángel López, perdiera tiempo a causa de las caídas masivas que marcaron el estreno del Tour.

“Es una putada la pérdida de Miguel Ángel. Veníamos con la intención de luchar los dos por la general y esto es un contratiempo. No han sido muchos minutos, 1’50. El propio Pogacar venía de una pérdida similar el año pasado y ganó el Tour”, sentenció en la llegada a Fosse-aux-Loups.

Aunque hay molestia en la escuadra telefónica por la mala suerte en el arranque, es consciente de que la carrera recién comienza.

“Está claro que es un fastidio, pero no quiere decir aún nada. Desde el equipo pienso que no cambiará nada; la mala suerte le acompañó hoy a él pero otro día me puede pasar a mí. Es el Tour y pueden pasar muchas cosas”, señaló.

Sobre su jornada, el ibérico dijo: “Personalmente me he sentido bien. El primer día, que siempre nos cuesta bastante a todos, me ha ido bien. A ver mañana, otro test importante en la general. Intentaremos hacerlo igual que hoy. Será un día parecido, aunque diferente. Es el último kilómetro de Mûr-de-Bretagne es donde está la mayor dureza”.

“El primer día del Tour siempre tiene caídas, mucha tensión. He ido siempre muy bien situado con la ayuda de Iván Cortina, Imanol Erviti y Jorge Arcas, todo el equipo. Creo que en la primera caída he sido de los últimos en no caer y detrás ya venían Miguel Ángel y Marc Soler, que sí que se han caído”, comentó el hombre de 26 años.

Pera cerrar, un nuevo desahogo, esperando que se recuperen de manera rápida sus dos compañeros.

“Es una putada, es mala suerte y esperemos que tanto Marc, que creo que está fastidiado de la muñeca, como Miguel Ángel se vayan reponiendo, recuperando tiempo. El Tour sigue, quedan 20 días y se va a hacer muy duro”, finalizó.