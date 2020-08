VIDEO | Etapa llena de abandonos (Egan entre ellos) y caídas, pero con los otros escarabajo firmes

Jornada llena de noticias en el Critérium Dauphiné. En una de las etapas más esperadas, por la dificultad que representaban los ascensos, los abandonos y caídas se robaron las miradas. Encuentre más abajo cómo quedó la clasificación etapa 4 del Critérium Dauphiné 2020.

Previo al inicio de la cuarta etapa, se conoció que Egan Bernal (Team Ineos) se retiró de la carrera por dolores en la espalda. El joven maravilla no quiere arriesgarse y menos a pocos días del inicio del Tour de Francia, donde espera revalidar el título.

Sin embargo, no fue el único que dijo 'adiós'. En los primeros kilómetros de la carrera, se presentó una dura caída donde varios corredores se vieron afectados. De hecho, Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe), Steven Kruijswijk (Jumbo Visma) y Gregor Mühlberger (Bora-Hansgrohe) abandonaron.

Otro de los involucrados fue el líder de la clasificación general, Primoz Roglic. El esloveno sufrió varios golpes que saltan a simple vista. Por fortuna, no pasó a mayores y pudo continuar. Eso sí, deberá aguardarse por su evolución.

Ya en las carreteras y centrándonos netamente en la acción, Kenny Elissonde (Trek Segafredo), Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) y David de la Cruz (UAE Team Emirates) se desprendieron del grupo, tomando una ventaja de casi tres minutos.

Le groupe du Maillot Jaune voit revenir des renforts de l'arrière et l'armada @JumboVismaRoad se reforme à l'avant.

The Yellow Jersey group sees reinforcements coming back from the rear and the @JumboVismaRoad armada is reforming at the front.#Dauphiné pic.twitter.com/mjo8ejGgk2

— Critérium du Dauphiné (@dauphine) August 15, 2020