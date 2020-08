FOTOS | ¡Atención! Primoz Roglic sufrió una dura caída en la etapa 4 del Critérium Dauphiné

Las imágenes de la dura caída que infortunadamente sufrió Primoz Roglic en la etapa 4 del Critérium Dauphiné 2020, las encuentra más abajo.

Jornada bastante movida en el Critérium Dauphiné. Egan Bernal se retiró de la competencia por un dolor en la espalda. Además, Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) y Steven Kruijswijk (Jumbo Visma) abandonaron tras una dura caída.

Sin embargo, no fue el único afectado. Allí, también cayó el líder de la clasificación general, Primoz Roglic. El esloveno sufrió fuertes golpes que saltan a simple vista. Así lo revelaron imágenes publicadas en redes sociales (@ESPNBike).

Por fortuna, no pasó a mayores. De hecho, el hombre del Jumbo Visma pudo continuar en carrera. Eso sí, se deberá aguardar por su evolución y cómo se siente, teniendo en cuenta que el Tour de Francia está a la vuelta de la esquina y estar al 100% es fundamental.

La polémica surgió porque el corredor esloveno se sentó en el vehículo de su equipo tras la caída. Para muchos, eso no está permitido y debió haber sido descalificado. No obstante, en la transmisión de ESPN, aclararon la situación.

El periodista Mario Sabato explicó que no hubo nada malo, ya que el auto no se movió ni un solo metro con el ciclista adentro. Asimismo, dijo que solo lo había hecho para recuperarse un poco porque los golpes no fueron menores.

Les chutes de Steven Kruijswijk et Primoz Roglic sur le @dauphine (photos Franck Faugère/L'Equipe) pic.twitter.com/0FZubVbIwD — Gaétan Scherrer (@GaetanScherrer) August 15, 2020

#ESPNBike La caída del líder de la general: Primoz #Roglic se fue al piso y sufrió algunas lastimaduras. El esloveno se levantó y con ayuda de Wout #vanAert, se reincorporó al pelotón en la cuarta etapa del #CritériumDuDauphiné. 💪 pic.twitter.com/dCDhx7YcaT — ESPN Bike (@ESPNBike) August 15, 2020

Primoz Roglic es el actual líder de la clasificación general y firme candidato a hacerse con el título del Critérium Dauphiné

