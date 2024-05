Presidente Petro dice que decretar el día cívico sirvió para subir el nivel de los embalses

El primer mandatario señaló que ir a las marchas de este 1 de mayo no es lo mismo que participar indebidamente en política.

Justo antes de que se lleve a cabo la jornada de marchas de este miércoles 1° de mayo, el presidente Gustavo Petro le dio una entrevista a la creadora de contenido de redes sociales Stefanny Najar, también conocida como Effy Najar. Entre otras cosas, le respondió al congresista Miguel Polo Polo, quien había señalado al primer mandatario de participar indebidamente en política por sumarse a las movilizaciones del Día Internacional del Trabajo.

PUBLICIDAD

En respuesta a un trino en el que el primer mandatario señaló que saldría a las calles durante esta jornada, Polo Polo advirtió que lo retaba y que, si lo hacía, tendría que denunciarlo por participación en política. “Dedíquese a gobernar y deje tanta politiquería”, le escribió el congresista.

Por esa razón, Effy Najar le preguntó al presidente Petro si, en efecto, consideraba que lo que estaba a punto de hacer al hacer parte de las movilizaciones podría ser considerado como participar en política. “Depende de lo que se entienda por política, porque lo que está prohibido en Colombia para un funcionario público es la política partidista. Pero política es lo que hace todo ciudadano”, le contestó el primer mandatario.

Recomendados

¿Decretó el día cívico por su cumpleaños?

En la ronda de preguntas, también tuvo tiempo para referirse al día cívico que decretó el pasado 19 de abril, una fecha bastante polémica debido a que no solo coincidía con su cumpleaños, sino también con el hecho histórico que le dio el nombre al grupo guerrillero M-19 del cual fue parte el jefe de Estado.

“Por último, ¿es verdad que creó el día cívico por su cumpleaños?”, le preguntó la creadora de contenido. La primera reacción del mandatario fue reírse. Luego, le respondió: “En mi cumpleaños me llevaban al calabozo casi siempre. Imagínate cómo lo cumplía. Pero no es porque me llevaron al calabozo, sino porque tuvimos el día más crítico del balance hídrico por el fenómeno de El Niño. Creo que surtió efecto porque a partir de ahí logramos cabalgar el nivel de los embalses de energía eléctrica al punto de que ya estamos logrando exportar energía a Ecuador”.