¡Mala suerte! Una caída en la última curva afectó a Gaviria y se le escapó su segunda victoria

La Vuelta a Burgos no da descanso. Felix Grossschartner dio la sorpresa en la primera etapa, Fernando Gaviria lo hizo en la segunda y Remco Evenepoel ganó en el tercer día., haciéndose con el liderato de la general. Encuentre más abajo la Clasificación Vuelta a Burgos Etapa 4.

Resta poco para el final. Razón por la que, independientemente de la poca complejidad de la etapa, estar concentrados y no dar ventajas será crucial. Es el caso de la cuarta jornada que se disputó entre Gumiel de Izán y Roa y no contó con ningún premio de montaña.

Como en la segunda etapa, era una nueva oportunidad para los sprinters. A lo largo de 164 kilómetros, no se esperaban ataques, más allá de cualquier escapada que pudiera protagonizar algún ciclista, pero sin alguna finalidad.

Diego Pablo Sevilla, Alejandro Ropero, Riccardo Verza, Damiano Cima y Willie Smit tomaron una diferencia considerable por un largo trayecto. De hecho, llegaron a sacarle más de dos minutos al pelotón.

El día estuvo marcado por las altas temperaturas. El verano en Europa golpeó fuertemente a los ciclistas y así quedó en evidencia. Más de uno tuvo que apoyarse en sus coches para recibir agua, hielo o algo que los refrescara para que su rendimiento no se viera afectado.

A falta de un kilómetro, todo apuntaba a definirse en un embalaje de película. Sin embargo, en la última curva sucedió lo inesperado. Una caída, que perjudicó a varios, entre ellos Fernando Gaviria, rompió todo y benefició a la parte de adelante.

Sam Bennett se impuso en soledad, dándole una nueva alegría al Deceuninck – Quick Step y afianzando el liderato de su compañero, Remco Evenepoel, que se perfila como campeón de la Vuelta a Burgos 2020.

