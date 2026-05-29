Capturan a hombre con 76 millones de pesos en efectivo en un carro acusado de compra de votos

Foto capturan a hombre con más de $74 millones en efectivo en Cauca: investigan posible corrupción electoral.

Las autoridades encendieron las alertas en el norte del Cauca luego de la captura de un hombre de 26 años que transportaba más de 74 millones de pesos en efectivo en medio de los operativos de seguridad desplegados durante las elecciones presidenciales. El procedimiento fue realizado por unidades de la Policía Nacional en el sector de Lomas Bajitas, sobre la vía que comunica a Santander de Quilichao con el corregimiento de Timba.

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De acuerdo con el reporte oficial, el hombre fue interceptado durante un control de rutina instalado como parte de las medidas especiales implementadas para garantizar la seguridad y la transparencia electoral en esta zona del país, considerada una de las más sensibles por la presencia de estructuras criminales y antecedentes de violencia.

Policía incauta $76 millones en efectivo durante operativo electoral en Cauca: Fiscalía investiga vínculos criminales

Durante la inspección, los uniformados encontraron un bolso que contenía ocho paquetes con una alta suma de dinero en efectivo, además de un teléfono celular. Según precisaron las autoridades, el monto superaría los 74 millones de pesos, aunque inicialmente trascendió que la cifra rondaría los 76 millones.

La situación generó sospechas inmediatas entre los investigadores debido a la cantidad de dinero transportado y al contexto electoral en el que se produjo la captura. Por esta razón, el ciudadano fue detenido por el presunto delito de lavado de activos, mientras avanzan las investigaciones para establecer el origen de los recursos y cuál sería su posible destino.

La Policía informó que una de las hipótesis preliminares apunta a que el dinero podría tener relación con actividades ilícitas, financiamiento de estructuras criminales o incluso posibles prácticas asociadas con corrupción electoral.

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El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumió la investigación y comenzó el proceso de verificación de los elementos incautados, así como el análisis de posibles vínculos del capturado con organizaciones ilegales que operan en el departamento del Cauca.

Las autoridades también buscan determinar si el dinero tendría relación con la compra de votos, financiación irregular de campañas o movimientos económicos ligados a grupos armados ilegales que históricamente han tenido presencia en esta región del suroccidente colombiano.

La captura se produjo en medio del fortalecimiento de los controles de seguridad ordenados para las elecciones presidenciales, especialmente en corredores estratégicos del Cauca donde las autoridades han advertido riesgos relacionados con alteraciones del orden público y posibles intentos de interferencia criminal en la jornada democrática.

Fuentes oficiales indicaron que los operativos de control incluyen retenes, verificación de antecedentes, inspección de vehículos y seguimiento a movimientos sospechosos de dinero en efectivo, con el objetivo de prevenir delitos electorales y garantizar la transparencia del proceso.

El procedimiento en Lomas Bajitas llamó particularmente la atención debido a que el transporte de grandes cantidades de efectivo suele ser considerado un indicador de alerta dentro de las investigaciones relacionadas con lavado de activos, financiación ilegal o redes de corrupción.

Mientras avanzan las indagaciones judiciales, tanto el dinero como el celular incautado quedaron bajo custodia de las autoridades competentes y serán sometidos a análisis técnicos y financieros para rastrear su procedencia.

La captura generó reacciones en distintos sectores debido al contexto político y de seguridad que vive el departamento del Cauca, una región donde históricamente las autoridades han mantenido vigilancia especial durante los procesos electorales por la presencia de grupos armados y economías ilegales.

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Por ahora, la identidad del capturado no ha sido revelada oficialmente, mientras la Fiscalía continúa recopilando pruebas para determinar si existen otras personas involucradas y esclarecer si el dinero estaba destinado a actividades ilícitas relacionadas con el proceso electoral o con estructuras criminales que operan en la región.