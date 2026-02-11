Liberaron al alcalde de Morales y a su escolta luego de secuestro en la vía Panamericana

El alcalde de Morales, Cauca, Óscar Guachetá, y un integrante de su esquema de seguridad fueron liberados tras haber sido secuestrados por hombres armados en la vía Panamericana, entre Popayán y Cali, cuando regresaban desde Bogotá hacia su municipio. El hecho generó una fuerte reacción de las autoridades y encendió las alarmas por la creciente inseguridad en este corredor vial estratégico del suroccidente colombiano.

La operación de rescate fue adelantada por tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional, en coordinación con el Gaula Militar y la Policía Nacional. De acuerdo con el reporte oficial, las víctimas fueron ubicadas en el corregimiento de Siberia, en el municipio de Caldono, luego de que se perdiera su rastro en la vereda La María, zona rural de Piendamó, donde se produjo el secuestro.

Horas de tensión en el Cauca: liberan al alcalde de Morales y a su escolta tras secuestro armado

Según informó el Ejército Nacional, la rápida activación de los operativos de búsqueda permitió garantizar la liberación del mandatario local y su acompañante, quienes se encuentran en buen estado de salud. Las autoridades indicaron que continúan las operaciones militares y policiales en la región para dar con el paradero de los responsables y evitar nuevos hechos de este tipo en la vía Panamericana.

Este secuestro ocurrió pocas horas después de un hecho similar que involucró a la senadora Aída Quilcué, quien denunció haber sido interceptada por un grupo armado mientras se desplazaba con dos escoltas por una zona rural del Cauca. “Nos interceptó un grupo armado en un sitio bastante solo”, relató la congresista tras recuperar su libertad.

A su llegada a Popayán, la senadora agradeció el apoyo recibido y aseguró que la presión ejercida por la Guardia Indígena, la Fuerza Pública y la comunidad fue determinante para que el grupo armado decidiera dejarlos en libertad. “Gracias a Dios y a los espíritus estoy bien junto a los compañeros que me acompañaban. La solidaridad que se movió en Colombia hizo que saliéramos de ahí”, afirmó Quilcué.

La congresista explicó que los hombres que la secuestraron no se identificaron, pero sí estaban “fuertemente armados”, y confirmó que la camioneta en la que se movilizaban fue hallada posteriormente en jurisdicción del municipio de Totoró. “Desafortunadamente nos cogieron en un sitio bastante solo y nos llevaron, pero estamos a salvo”, agregó.

Ante la seguidilla de hechos violentos registrados en menos de ocho horas, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para reforzar la seguridad en la vía Panamericana y proteger a los líderes políticos, autoridades locales y ciudadanos que transitan por esta zona, considerada una de las más sensibles en términos de orden público.

Las autoridades regionales advirtieron que estos hechos reflejan la compleja situación de seguridad en el Cauca, donde persiste la presencia de grupos armados ilegales que continúan afectando la movilidad y generando temor entre la población. Mientras avanzan las investigaciones, se mantienen los controles y patrullajes con el objetivo de prevenir nuevos secuestros y restablecer la tranquilidad en este importante corredor vial del país.