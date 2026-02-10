La Guardia Indígena asegura que la senadora Aida Quilcué ya fue localizada: compartieron imágenes de su liberación

En las horas de la tarde se reportó el secuestro de la senadora indígena del partido MAIS, Aida Quilcué, en el departamento del Cauca en medio de un hecho que generó confusión por cómo se desarrolló. Pese a esto, horas más tarde la propia Guardia Indígena aseguró que la senadora ya está en libertad e inclusive compartieron imágenes de la congresista tras su liberación.

Según se ha podido conocer, la senadora habría salido de La Plata, Huila, hacia la ciudad de Popayán, por la carretera de Inzá. Fue en este corredor vial en donde, antes de llegar al municipio de Totoró, fue interceptada por grupos al margen de la ley y retenida junto a su grupo de seguridad. Aunque es de común conocimiento que en la zona hace presencia las disidencias de las Farc, en específico el GAO-r Dagoberto Ramos, ningún grupo se ha adjudicado este secuestro.

Ahora bien, la Guardia Indígena asegura que tras conocerse el secuestro de la senadora ellos mismos emprendieron la búsqueda, dando con su paradero y, aparentemente, mediando para que se pudiera dar su liberación y la de su cuerpo de seguridad en el departamento del Cauca.

Primeras imágenes de la senadora Aida Quilcué en libertad

Sumado a esto, compartieron imágenes de la senadora en libertad y dieron un parte de tranquilidad sobre su estado de salud, esperando que en las próximas horas sea la propia senadora Aida Quilcué quien entregue detalles sobre lo sucedido y un parte de tranquilidad.

El propio presidente Gustavo Petro reaccionó a la noticia del secuestro de la senadora desde el departamento de Córdoba, en donde se encuentra atendiendo la emergencia climática que aqueja a la región. “Es una agresión contra los pueblos indígenas del país y cruza una línea roja, porque atenta contra sus autoridades y referentes éticos, espirituales y políticos”, puntualizó.