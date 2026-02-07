En video: demoledora avalancha de lodo destruyó población en Pasto dejando muertos y caos a su paso

Una avalancha de lodo de grandes proporciones se registró durante la madrugada de este sábado 7 de febrero en el municipio de Mallama, en el departamento de Nariño, generando una tragedia humanitaria en la zona rural conocida como vereda La Oscurana, donde varias viviendas quedaron sepultadas y al menos siete personas murieron de manera preliminar.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades y testimonios de los habitantes, la emergencia en Nariño ocurrió luego de intensas lluvias que habrían provocado el desprendimiento de grandes masas de tierra desde las laderas cercanas. El material lodoso cubrió por completo alrededor de siete viviendas, dejando a varias familias atrapadas bajo los escombros y causando pánico entre los pobladores.

Emergencia en el sur de Colombia: avalancha en Mallama dejó muertos, desaparecidos y caos

La magnitud de la avalancha en Mallama provocó la interrupción total de los servicios públicos, incluyendo el suministro de energía eléctrica y agua potable. Además, las vías de acceso al corregimiento quedaron bloqueadas, lo que dificulta la llegada de organismos de socorro y equipos de rescate al lugar de la tragedia.

Minutos después del desastre, una de las habitantes de la vereda logró grabar un video que se viralizó rápidamente en redes sociales, en el que relató con desesperación la situación que enfrentaban los afectados. “Estamos comunicándonos desde la vereda La Oscurana. Hubo una avalancha, hay siete personas desaparecidas, no contamos con fluido eléctrico, necesitamos maquinaria para que nos vengan a ayudar, ambulancias, enfermeros y a todos los organismos de socorro que puedan movilizarse hasta aquí, por favor”, expresó la mujer.

El video de la avalancha en Pasto y Nariño se convirtió en una de las principales fuentes de información en las primeras horas de la emergencia, evidenciando el nivel de destrucción y el llamado urgente de la comunidad por ayuda humanitaria.

Las autoridades locales confirmaron que, además de los siete fallecidos, aún se encuentran dos cuerpos más desaparecidos, que permanecen enterrados bajo el lodo. Equipos de rescate continúan con las labores de búsqueda, aunque las condiciones del terreno y el riesgo de nuevos deslizamientos han dificultado los trabajos.

Según los organismos de gestión del riesgo, mientras no se logre ubicar y recuperar a todas las víctimas, no se podrán iniciar completamente las labores de rehabilitación de las vías ni el restablecimiento de los servicios básicos en la zona afectada.

La emergencia en Mallama se suma a una serie de eventos naturales que han golpeado al sur del país en los últimos meses, especialmente por la temporada de lluvias que ha incrementado el riesgo de deslizamientos de tierra, inundaciones y crecientes súbitas en varios municipios de Nariño.

Las autoridades departamentales hicieron un llamado a la población que habita en zonas de alto riesgo para que permanezca atenta a las recomendaciones oficiales y reporte cualquier señal de inestabilidad en los terrenos. Asimismo, se anunció el despliegue de ayuda humanitaria para atender a las familias damnificadas por la avalancha de lodo en La Oscurana, quienes lo perdieron todo en cuestión de minutos.

Mientras avanzan las labores de rescate, la comunidad espera la llegada de maquinaria pesada, ambulancias y personal médico para atender la tragedia que dejó luto, destrucción y una profunda sensación de vulnerabilidad en esta región del sur de Colombia.