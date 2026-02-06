Un nuevo frente frío se acerca al Caribe y provocará fuertes lluvias en varias regiones del país, según alerta de autoridades

AME1509. CARTAGENA (COLOMBIA), 07/11/2022.- Un hombre camina hoy, por una calle inundada, en Cartagena de Indias (Colombia). Las autoridades de Cartagena reportan que se han presentado varias afectaciones por las lluvias. EFE/Ricardo Maldonado Rozo

Las autoridades meteorológicas y marítimas del país emitieron una alerta por la llegada de un nuevo frente frío que ingresará al Caribe colombiano en las próximas horas y que podría generar fuertes lluvias, vientos intensos y oleaje elevado en varias regiones de Colombia entre el 6 y el 9 de febrero de 2026.

De acuerdo con la Dirección General Marítima (Dimar), actualmente se registra el tránsito de un sistema atmosférico que desciende desde el Golfo de México hacia el noroeste del mar Caribe, el cual propiciará el desarrollo de precipitaciones intermitentes en zonas cercanas al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en las Islas Cayos del Norte, especialmente entre el 6 y el 8 de febrero.

Frente frío desde el Golfo de México impactará al Caribe y pondrá en riesgo zonas costeras del país

La entidad explicó que durante este periodo se prevén vientos del norte–noreste con velocidades entre 31 y 37 km/h, además de alturas significativas de ola que oscilarán entre 2.5 y 3.1 metros, condiciones que representan riesgo para la navegación marítima y las actividades costeras.

Para los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena y Sucre, Dimar señaló que entre el 6 y el 8 de febrero se pronostican olas entre 1.5 y 2.0 metros, con vientos entre 19 y 37 km/h, acompañados de lluvias moderadas a fuertes, principalmente en el litoral sur del Caribe colombiano, donde se concentra la mayor probabilidad de precipitaciones.

En contraste, en el litoral norte del Caribe, predominarán condiciones de tiempo seco, aunque con vientos del este–noreste que podrían alcanzar velocidades de hasta 37 km/h, y una altura del oleaje cercana a los 2.0 metros, lo que también implica precauciones para embarcaciones menores y actividades turísticas.

Como consecuencia de estas condiciones meteorológicas, se espera la presencia de oleaje atípico, conocido como mar de leva, en amplios sectores del Caribe colombiano, lo que podría ocasionar desbordamientos costeros y afectaciones en zonas bajas entre el sábado 7 y el lunes 9 de febrero de 2026.

Por su parte, el IDEAM advirtió sobre un aumento generalizado de las lluvias entre el 6 y el 7 de febrero en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, con especial atención en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira, donde se podrían registrar eventos de alta intensidad.

Asimismo, la Dimar reiteró que se prevé un incremento significativo del viento y el oleaje entre el 6 y el 9 de febrero, con presencia de mar de leva no solo en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sino también desde el golfo de Urabá hasta La Guajira.

Ante este panorama, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que mantiene activa la coordinación con los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo, con el fin de monitorear permanentemente la situación y activar planes de contingencia frente a la probabilidad de inundaciones, crecientes súbitas de ríos y deslizamientos de tierra.

Las autoridades recomendaron a las comunidades costeras, pescadores y operadores turísticos mantenerse atentos a los comunicados oficiales, restringir actividades marítimas durante los días críticos y adoptar medidas preventivas, especialmente en zonas vulnerables, para reducir el impacto del frente frío que afectará gran parte del país.