Max Henríquez lanza alerta climática: por nueva masa de aire frío polar que amenaza a Colombia

na nueva alerta climática se encendió en el Caribe luego de que el reconocido meteorólogo Max Henríquez advirtiera sobre la llegada de una masa de aire frío polar ártico, que podría impactar la región durante este fin de semana y tener efectos también en Colombia.

“Nueva masa de aire frío polar ártico en camino hacia el Caribe este fin de semana. Podría afectar a Colombia también. Estamos pendientes de esta masa de aire polar ártica y la posibilidad de que tenga también algún efecto en la nubosidad y en el estado del mar en el Caribe colombiano”, afirmó el experto a través de sus canales de análisis climático.

Según explicó Henríquez, este tipo de fenómenos atmosféricos pueden generar cambios importantes en las condiciones del tiempo, como aumento de la nubosidad, descenso de las temperaturas, intensificación de los vientos y alteraciones en el oleaje, especialmente en zonas costeras. Aunque aún se mantiene en monitoreo, no se descarta que el ingreso de este sistema frío tenga repercusiones en el comportamiento del clima en la región norte del país.

La advertencia se produce en un contexto de alta inestabilidad climática en el territorio nacional. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que mantiene la emisión permanente de boletines de pronóstico y alertas a través de sus canales oficiales, con el fin de brindar información oportuna a las autoridades y a la ciudadanía frente a los riesgos asociados a la actual temporada de lluvias.

La directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, explicó que desde el año pasado los boletines de predicción climática han advertido un aumento inusual de las lluvias en enero y febrero, por encima de los promedios históricos. Indicó además que diariamente se publican comunicados con pronósticos de hasta tres días de anticipación, relacionados con precipitaciones, temperatura y otras variables meteorológicas en todo el país.

Echeverry aclaró que, pese a las intensas lluvias registradas en distintas regiones, no existe una declaratoria oficial del fenómeno de La Niña, ya que los criterios técnicos no han sido suficientes para confirmarlo, ni se espera que dicho fenómeno se configure en los próximos meses. “Las lluvias que estamos viviendo se explican por la superposición de otros fenómenos meteorológicos que actualmente están siendo favorables para las precipitaciones”, precisó.

De acuerdo con el más reciente pronóstico del Ideam, las lluvias continuarán durante la semana y podrían intensificarse entre jueves y viernes, especialmente en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en el occidente de la costa Caribe. Por esta razón, el instituto reiteró el llamado a consultar únicamente información oficial, disponible en su página web, redes sociales y canales de WhatsApp habilitados para alertas.

En el último resumen de alertas hidrometeorológicas, el Ideam reportó 636 municipios en algún nivel de alerta por deslizamientos, de los cuales 142 están en alerta roja, principalmente en departamentos como Cauca, Antioquia y Chocó. Asimismo, se mantienen alertas súbitas en varias zonas del país, incluida la región Caribe, además de alertas meteomarinas por incremento del viento y el oleaje en el mar Caribe.

Ante este panorama, tanto Henríquez como el Ideam coincidieron en la importancia de que la ciudadanía y las autoridades locales se mantengan atentas a los reportes oficiales, ya que la posible llegada de la masa de aire frío polar podría agravar las condiciones actuales y generar nuevos riesgos en zonas costeras y marítimas del país. El llamado es a la prevención y al seguimiento constante de la evolución de este fenómeno climático.